Sostenibilità, Gruppo Boero: “Generati oltre 115 milioni di valore economico nel 2022”

(Adnkronos) – Un valore economico di oltre 115 milioni generato nel 2022 (+23%) e una visione di impresa guidata dal positive impact sulle persone, l’ambiente e i territori: Gruppo Boero, fondato nel 1831 a Genova e attivo nella formulazione e produzione di soluzioni vernicianti per l’edilizia e il mondo yachting, presenta il primo Bilancio di Sostenibilità, redatto in conformità ai Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards, che descrive le iniziative e i principali risultati in ambito economico, sociale e ambientale raggiunti dal Gruppo nel corso del 2022 e definisce le azioni strategiche che, in maniera progressiva per i prossimi tre anni, verranno realizzate. Un atto volontario che rappresenta, dopo il documento di Smart Report, il primo passo di rendicontazione verso un modello di business in cui i principi di sostenibilità guidano il modo di fare impresa, realizzato con il supporto di Nativa, società B Corp in grado di guidare le aziende che intendono percorrere il cammino verso una maggiore sostenibilità, e anticipatamente rispetto agli obblighi normativi che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026. I DATI – Nel 2022 il Gruppo ha generato e distribuito un valore economico pari a 115.148.190 euro a beneficio di dipendenti, finanziatori, pubblica amministrazione, comunità e azionisti. Il risultato, che segna un incremento del 23% rispetto all’esercizio precedente, è stato realizzato grazie ai 400 collaboratori, tra interni ed esterni, che operano ogni giorno per servire 5.000 clienti in circa 50 paesi, con oltre 20 milioni di litri di prodotti vernicianti erogati e un fatturato di 110 milioni di euro per il 2022. “Oggi riconosciamo davanti a noi la più grande sfida che l’essere umano abbia mai dovuto affrontare: salvaguardare il proprio benessere e massimizzarlo, garantendo alle prossime generazioni lo stesso diritto. Come Gruppo Boero intendiamo partecipare a questa importante trasformazione, pronti a guardare al futuro mettendo al centro la sostenibilità. Il nostro primo Bilancio di sostenibilità racconta i nostri progressi, gli impatti e gli obiettivi che perseguiremo per il mondo e che ci consentirà di monitorare in modo costante le nostre performance, mantenendo un dialogo continuo e costruttivo con tutti i nostri stakeholder su queste tematiche. La nostra visione di impresa è di andare oltre il profitto, generando un impatto positivo sulle persone, l’ambiente ed il territorio in cui viviamo e lavoriamo, portando valore attraverso le nostre azioni concrete”, afferma Giampaolo Iacone, direttore generale e Cfo Gruppo Boero. Il documento spiega anche come l’azienda si sia allineata all’Agenda per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite individuando 7 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile prioritari, tra i 17 Sdgs, al cui raggiungimento Gruppo Boero intende contribuire grazie alle proprie attività e ai propri servizi: (Obiettivo n. 3 – Salute e benessere; 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica; 11 – Città e comunità sostenibili; 12 – Consumo e produzione responsabili; 13 – Agire per il clima; 14 – La vita sott’acqua; 17 – Partnerships for the goals). Di seguito alcuni highlights dell’impegno di Gruppo Boero nello sviluppo di un modello di business più responsabile e rigenerativo. Salute e benessere – Nel 2022 il Gruppo ha avviato il programma di sviluppo 'Hse&Sustainability Leadership skills' che ha coinvolto parte dell’alta direzione, del management, i supervisori e capi squadra non solo con formazione d’aula, ma anche in campo, responsabilizzando tutti i preposti con il supporto della funzione Hse e il commitment della Direzione. Inoltre, durante l’anno sono state erogate più di 3200 ore di formazione su Salute, Sicurezza, Ambiente e Sostenibilità, che equivalgono a circa 12 ore di formazione su queste tematiche per dipendente. L’attenzione alla salute e al benessere si sviluppa anche nei confronti di chi utilizza i prodotti del Gruppo, per questo Boero edilizia promuove la linea Painting Natural, costituita da prodotti ecosostenibili, tecnologicamente avanzati e con minimo impatto ambientale, con dichiarazione ambientale Epd, conformi al protocollo internazionale Haccp e certificato Iaq di Classe A+, ipoallergenici e certificati Ecolabel. Lavoro dignitoso e crescita economica – Per mantenere la propria crescita, Gruppo Boero garantisce le migliori condizioni di lavoro per le proprie persone, stimolandole a crescere e a contribuire positivamente verso la società e l’ambiente: a sostegno di questo obiettivo, nel 2022 ha offerto più di 18 ore medie di formazione per ciascun dipendente. Città e comunità sostenibili – La partecipazione alla vita del territorio è da sempre molto attiva attraverso progetti di rigenerazione urbana, investimenti e il sostegno ad eventi culturali e sportivi, oltre ad essere parte di Associazioni locali che promuovono il territorio in diversi ambiti: sono oltre 20 le iniziative promosse nel corso del 2022 verso la comunità e il territorio, non solo locali, oltre 1000 i litri di prodotto donato e 2000 mq le strutture pitturate. Consumo e produzione responsabili; Agire per il clima; La vita sott’acqua – Per quanto riguarda il consumo di energia elettrica, l’azienda ha avviato un intervento di relamping che porterà ad un risparmio complessivo del 15% e per cui si impegna ad aumentare la quota di approvvigionamento di energia derivante da fonti rinnovabili ad almeno il 75% attraverso la creazione di un impianto fotovoltaico di circa 1840 kWp presso l’area dello Stabilimento produttivo di Rivalta Scrivia (stima energia annua prodotta 2.400.000 Kwh e 1.274.400 kg/anno di emissioni di CO2 evitate), di cui è stato avviato lo studio per la progettazione. Sul fronte dei consumi idrici derivanti dal proprio ciclo produttivo e dalle proprie strutture amministrative, sono stati avviati dei lavori per valutarne la riduzione di circa il 10%, grazie a nuove apparecchiature dotate di timer di utilizzo. Per i consumi di combustibili, in particolare del metano utilizzato per il riscaldamento degli uffici, si è registrato un decremento di circa il 25% rispetto all’anno precedente ed è in corso di valutazione l’istallazione di un impianto di regolazione della temperatura che porterebbe ad un ulteriore risparmio di circa il 15%. E ancora: le attività di miglioramento attuate con i fornitori di riferimento, per quanto riguarda l’attività di gestione rifiuti, hanno portato ad un incremento del recupero dei rifiuti pericolosi di circa il 50%. Circa gli sviluppi su plastica seconda vita, Gruppo Boero continua nelle attività di analisi delle fasi di progettazione e dei materiali dei prodotti e del packaging, al fine di identificare opportunità di ottimizzazione per ridurre il proprio impatto ambientale. In questa logica è nato il progetto relativo all’utilizzo di plastica riciclata per alcune linee di prodotti, con un’entrata a regime a partire dal 2023 e negli anni a seguire. Partnerships for the goals – L’azienda ha intrapreso con Water Revolution Foundation uno studio Lca (Analisi del Ciclo di Vita) su alcuni prodotti destinati al mercato della nautica, per cogliere l’opportunità di sfruttare nuovi strumenti, che insieme alle conoscenze e alle buone pratiche, possano facilitare la transizione verso soluzioni a minor impatto ambientale e che non arrechino danni agli oceani. Allo stesso modo il Gruppo è diventato socio di Gbc (Green Building Council Italia). —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...