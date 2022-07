Sanzioni sportive più forti per Russia e Bielorussia

34 paesi hanno rilasciato ieri una dichiarazione in cui sollecitano sanzioni sportive più forti a Russia e Bielorussia. In un testo congiunto del 5 luglio, pubblicato sul sito del dipartimento di stato americano, gli Stati Uniti e altri 34 governi hanno chiesto la sospensione degli organismi sportivi nazionali russi e bielorussi e dei dirigenti delle federazioni sportive internazionali.

La dichiarazione richiede inoltre che le organizzazioni sportive internazionali prendano in considerazione la possibilità di non trasmettere più le competizioni sportive in Russia e Bielorussia.

