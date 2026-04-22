Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sostenibilità, Capuano (Conai): “Giornalismo fondamentale per sistema”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Conai, il sistema consortile, si fonda su tre gambe: ci sono le istituzioni, le imprese – tutte quelle che producono gli imballaggi, quelle che li utilizzano, tutte quelle che fanno il riciclo – e ci sono i cittadini che aiutano a fare la raccolta differenziata. Ecco, oggi potremmo aggiungere una quarta gamba, che c’è sempre stata, ma lo diciamo in modo più esplicito, che è il mondo del giornalismo che è fondamentale per tenere anche incollate le altre tre. Quindi un tavolino a tre gambe è solido, un tavolino a quattro è ancora più solido per il futuro”. Così Ignazio Capuano, presidente Conai, in occasione della prima conferenza nazionale ‘Sostenibilità e giornalismo responsabile’, questa mattina a Milano. 

sostenibilita

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Webuild, utile netto 1^ semestre più che triplicato. Cassa netta 1,4 mld

25 Luglio 2024

Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha ucciso con un solo coltello da cucina

2 Dicembre 2023

Roma, aggrediscono un turista a Piazza della Repubblica: due stranieri 26enni sottoposti a fermo per rapina

7 Ottobre 2018

Omicidi Villa Pamphili, perizia: “Per Kaufmann incapacità temporanea di partecipare al processo”

2 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno