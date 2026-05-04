Sorteggio Internazionali d’Italia: il percorso degli azzurri a Roma, possibile finale Sinner-Musetti

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Definito oggi, lunedì 4 maggio 2026, il tabellone degli Internazionali d’Italia con il sorteggio di Piazza del Popolo, a Roma. Il tennista canadese Felix Auger-Aliassime e la polacca Iga Swiatek hanno composto il quadro del torneo femminile e di quello maschile del Masters 1000 di Roma, al via domani, martedì 5 maggio. Il numero uno del mondo Jannik Sinner esordirà al secondo turno contro il vincente della sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner e l’americano Alex Michelsen. Possibile una finale tutta azzurra con Lorenzo Musetti. Nel Wta 1000, Jasmine Paolini esordirà invece al secondo contro la vincente del match tra la rumena Jacqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Per lei, campionessa uscente, possibile una finale da urlo contro la numero uno del ranking Aryna Sabalenka. Ecco tutti gli accoppiamenti.



Sorteggiato il tabellone maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Nell’iconica cornice di Piazza del Popolo, la tennista polacca Iga Swiatek ha composto il quadro del Masters 1000 di Roma, al via domani 4 maggio. Attesa per l’esordio di Jannik Sinner, numero 1 del mondo e fresco vincitore di Madrid. L’azzurro, dopo il bye del primo turno, esordirà al secondo contro il vincente della sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner e l’americano Alex Michelsen. Possibile derby azzurro al terzo turno, con Sinner che potrebbe trovare Matteo Berrettini oppure il ceco Jakub Mensik. Agli ottavi possibile incrocio con uno tra l’americano Frances Tiafoe e il francese Arthur Fils, mentre ai quarti i pericoli si chiamano Andrej Rublev e Ben Shelton. In semifinale possibile incrocio con Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Joao Fonseca o Flavio Cobolli. In finale invece Sinner potrebbe trovare Alexander Zverev, appena battuto a Madrid, Novak Djokovic, al rientro nel circuito dopo gli Australian Open, Lorenzo Musetti o Alex De Minaur.

Ecco tutti gli avversari degli azzurri:

[1] Sinner (Ita) bye (al 2° turno con Ofner o Michelsen)

[8] Musetti (Ita) bye (al 2° turno con Mpetshi Perricard o un qualificato)

[10] Cobolli (Ita) bye (al 2° turno con Bergs o Atmane)

[18] Darderi (Ita) bye (al 2° turno con Hanfmann o Hurkacz)

Sonego (Ita) vs Buse (Per)

Bellucci (Ita) vs Burruchaga (Arg)

Berrettini (Ita) vs Popyrin (Aus)

[WC] Nardi (Ita) vs Q

[WC] Arnaldi (Ita) vs Munar (Esp)

[WC] Cinà (Ita) vs Blockx (Bel)

[WC] Maestrelli (Ita) vs Bautista Agut (Esp)

[WC] Cadenasso (Ita) vs Tirante (Arg)

Il tennista canadese Felix Auger-Aliassime ha composto invece il quadro del Masters 1000 di Roma, al via domani 5 maggio. Attenzione particolare per l’azzurra Jasmine Paolini, numero 8 del mondo e campionessa in carica al Foro Italico. Paolini, dopo il bye nel primo turno, esordirà al secondo contro la vincente del match tra la rumena Jacqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Agli ottavi di finale Paolini potrebbe incrociare la russa Mirra Andreeva, finalista a Madrid. Ai quarti il pericolo si chiama Coco Gauff, mentre in semifinale potrebbe incrociare la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka.

Ecco i primi match delle azzurre a Roma:

Cocciaretto (Ita) vs Q

[WC] Stefanini (Ita) vs Ostapenko (Lat)

[WC] Brancaccio (Ita) vs Q

[WC] Bronzetti (Ita) vs Kessler (Usa)

[WC] Pigato (Ita) vs [WC] Grant (Ita)

[WC] Trevisan (Ita) vs Gibson (Aus)

[WC] Ruggeri (Ita) vs Sonmez (Tur)

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