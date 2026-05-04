Caos a Domenica In, Mara Venier ‘dimentica’ l’ospite Nicolò Filippucci: cosa è successo

(Adnkronos) –

È il bello della diretta. Nel corso della puntata di Domenica In andata in onda ieri, domenica 4 maggio, la padrona di casa Mara Venier ha accidentalmente dimenticato un ospite, il vincitore delle Nuove Proposte Sanremo 2026 Nicolò Filippucci.

Poco prima della fine della puntata, Venier ha chiesto agli autori se avesse dimenticato qualcosa. Poi, il caos. “Nicolò Filippucci! Che canta? Se non me lo dite… non si può lavorare così”, ha detto a gran voce la conduttrice. Il giovane cantante ha poi fatto il suo ingresso in studio, ma la situazione non è migliorata. “Grazie di essere qua, ma oggi cosa canti?”, gli ha chiesto Venier. Per poi rivolgersi ancora ai suoi colleghi: “Non è quella che dite voi, mi fate sbagliare”.

“Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”, ha detto lui. “Ok, ma cosa canti?”, ha replicato Venier. Il cantante ha risposto di nuovo: “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”, chiarendo che fosse proprio quello il titolo del brano. “Ah ma sai pensavo mi dicessi ‘sai zia, tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”, ha concluso.

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