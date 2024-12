Sorprese al Grande Fratello 2024: chi sono i 3 nuovi concorrenti, nella Casa dal 16 dicembre

Sorprese al Grande Fratello 2024, chi entra nella casa nella puntata del 16 dicembre. Chi sono i nuovi concorrenti.

Grandi sorprese nella puntata del Grande Fratello 2024 in onda lunedì 16 dicembre quando la porta rossa si aprirà sia per far uscire uno dei concorrenti in nomination sia per far entrare tre, nuovi concorrenti che sono pronti a movimentare la casa creando dinamiche.

Tre, nuovi ingressi che arrivano a distanza di tre mesi dall’inizio del reality e che stanno dividendo il pubblico che non condivide la scelta degli autori di far entrare nuovi concorrenti che, dopo aver seguito tutto da casa conoscendo ogni dinamica e ogni punto debole degli altri inquilini, entrano a gamba tesa nella Casa creando anche degli squilibri, ma chi sono i nuovi concorrenti?

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024

Dopo l’ingresso avvenuto due settimane fa di Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma, Emanuele Fiori, Maria Monsè e Perla Maria Paravia, lunedì 16 dicembre, nel corso della nuova puntata del reality show, varcheranno la porta due vecchie conoscenze del pubblico del Grande Fratello come Stefania Orlando ed Eva Grimaldi. La Orlando è stata una protagonista indiscussa della quinta edizione del reality mentre la Grimaldi ha partecipato all’edizione successiva.

Entrambe hanno deciso di partecipare nuovamente al reality dividendo il pubblico sia perché il loro ingresso arriva a metà percorso rispetto a quello dei concorrenti che hanno varcato la porta rossa lo scorso 16 settembre sia perché hanno già partecipato al reality e avendo visto quanto accaduto durante i primi tre mesi hanno espresso anche opinioni sui concorrenti come ha fatto Stefania Orlando che non è stata tenera nei confronti di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta alle prese con una nuova crisi.

Con Stefania Orlando ed Eva Grimaldi, inoltre, nella Casa più spiata d’Italia entrerà anche un super sportivo. Lui si chiama Maxime Mbanda, è nato a Roma nel 1993 da madre italiana e padre congolese. Ha una figlia, Celeste Matilde, nata nel 2020 ed un giocatore di rugby

Nel 2022, inoltre, ha scritto un libro sulla sua vita: “Quando mi è stato proposto di scrivere un’autobiografia per Mondadori sono scoppiato a ridere. Cosa avrei avuto da dire dopo solo 28 anni di vita? Come mio solito, successivamente, ho iniziato a riflettere. In effetti, ho vissuto esperienze indescrivibili ed altre che vorrei dimenticare ma che, purtroppo o per fortuna, mi hanno in qualche modo segnato ed aiutato a diventare la persona che sono oggi: alcuni di queste sono sconosciute anche ad i miei cari. E così fu“.