Lorenzo in crisi al Grande Fratello, la confessione su Shaila spiazza tutti: “Mi sento..:”

Lorenzo sta vivendo un altro momento no e ancora una volta ha messo in discussione il suo rapporto con Shaila, le parole inaspettate.

Sembra proprio che Lorenzo e Shaila non riescano a trovare un po’ di pace e tranquillità nella casa del Grande Fratello. Superato l’idillio iniziale, tra i due ci sono stati molti litigi e tante incomprensioni, l’ultima proprio recentemente in cui hanno discusso su quanto è accaduto lunedì in puntata. Ma a sorprendere, questa volta, sono state le parole del ragazzo agli amici, un vero e proprio sfogo che potrebbe non piacere all’ex velina.

Il modello milanese ha sentito il bisogno di sfogarsi con alcuni dei ragazzi con cui ha legato di più nella casa, spiegando loro la crisi che sta vivendo e come si sente a riguardo. Le sue parole con molta probabilità saranno mostrate a Shaila e potrebbero creare nuovi problemi nella coppia.

Lorenzo e Shaila, lui dopo la discussione si sfoga con gli amici

Lorenzo e Shaila hanno discusso nuovamente, questa volta la ragazza ha criticato il suo fidanzato per non esserle stato troppo vicino dopo quanto è accaduto lunedì con la madre, episodio che l’ha molto delusa. Così il modello milanese l’ha invitata a riflettere sul fatto che dovrebbe pensare anche alla sua reazione e al fatto che certe cose potrebbero non aver fatto piacere nemmeno a lui.

Ad ogni modo sembra che i due ragazzi non riescano a trovare un punto di incontro. Successivamente Lorenzo si è lasciato andare a un lungo sfogo con alcuni concorrenti, spiegando che è in crisi, che non si riconosce più e che non ritrova quella parte più bella di lui, divertente ed estroversa. Dalle sue parole sembra che additi tutto ciò alla relazione con Shaila, tant’è che a un certo punto ha anche ammesso: “Mi sento limitato“, riferendosi al fatto di stare con lei.

Nello specifico Lorenzo ha ricordato quanto fosse divertente la mattina svegliarsi e giocare con tutti, adesso che dorme con Shaila le cose non vanno più così, per quanto sia bello, si sente comunque limitato. Il ragazzo è sembrato molto scocciato di questa cosa, al contempo aveva anche spiegato quanto per lui fosse importante questa relazione.

Ad ogni modo bisognerà capire se Alfonso Signorini deciderà di mettere nuovamente a confronto i due fidanzati e cosa accadrà. Sembra proprio che tra di loro sia difficile riuscire a trovare un equilibrio.