Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e Pd cresce. Vannacci supera Forza Italia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Fratelli d’Italia cala, il Pd cresce, Roberto Vannacci sale ancora e Futuro Nazionale supera Forza Italia. E’ il quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7, con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 31 agosto 2026. Fratelli d’Italia, sempre ampiamente primo partito, cede lo 0,2% e scende al 26,8%. La formazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni vede ridursi il vantaggio sul Pd della segretaria Elly Schlein, che guadagna lo 0,1% e sale al 20,7%. 

Passo indietro del M5S di Giuseppe Conte, che cede lo 0,3% e ora vale il 12,7%. Prosegue l’ascesa di Futuro Nazionale. Il partito fondato da Vannacci cresce dello 0,3% e arriva al 7,5%, mettendo a segno il sorpasso ai danni di Forza Italia che perde lo 0,3% e scivola al 7,1%. Avanzano Verdi e Sinistra, dal 6,5% al 6,7%. Sale anche la Lega, dal 5,5% al 5,7%. 

Più staccate Azione di Carlo Calenda (3,2%), Italia viva di Matteo Renzi (2,4%), +Europa (1,3%), Noi Moderati (1,1%) e Ora! (1%). 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Latina, 51enne anziate arrestato per detenzione di sostanza stupefacente

6 Giugno 2018

Garlasco, la richiesta dei pm ad Amazon: lista acquisti di Sempio per delineare la personalità

22 Maggio 2026

Sinner-Jodar: orario, precedenti e dove vederla in tv

29 Aprile 2026

Superenalotto, un 5 oggi vince 128.500 euro

2 Febbraio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno