Solana annuncia l’integrazione con Filecoin

(Adnkronos) – Per il settore fintech la strada del riscatto passa per un approfondimento dei sistemi di sicurezza. In questo contesto si inserisce l’ultima iniziativa di Solana, che ha recentemente annunciato l’integrazione con Filecoin. Grazie a un vasto programma di decentralizzazione, l’operatore, tra i più attivi del comparto, punta a rendere più efficiente lo stoccaggio dei dati e a semplificare l’interfaccia. Soddisfatti gli sviluppatori, che chiedevano da tempo queste modifiche per ottimizzare la compatibilità. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

