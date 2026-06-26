Social Media Management e ChatGPT: il manuale di Solange Benedicenti per la comunicazione del futuro

L’intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo di lavorare, soprattutto nel settore della comunicazione digitale e del social media management. Strumenti come ChatGPT sono ormai entrati nella quotidianità di aziende, professionisti, freelance e creator, aprendo nuove opportunità ma anche interrogativi sul futuro delle professioni digitali. Proprio da questa trasformazione nasce “Social Media Management – Dalla A a ChatGPT”, il nuovo libro di Solange Benedicenti, professionista della comunicazione, docente e consulente con oltre vent’anni di esperienza nel marketing digitale.

Il volume affronta uno dei temi più attuali del momento: come integrare l’intelligenza artificiale nel proprio lavoro senza perdere il valore delle competenze umane. L’autrice propone un approccio pragmatico, lontano sia dall’entusiasmo indiscriminato sia dagli allarmismi che accompagnano spesso il dibattito sull’IA. Il messaggio è semplice ma efficace: l’intelligenza artificiale non sostituisce il professionista, bensì diventa uno strumento capace di aumentare produttività, efficienza e qualità del lavoro quando viene utilizzata con metodo e consapevolezza.

Il libro accompagna il lettore lungo tutte le fasi del social media management, dalla definizione della strategia editoriale alla creazione dei contenuti, dalla gestione delle community all’analisi dei risultati, fino all’utilizzo operativo di ChatGPT e degli altri strumenti di intelligenza artificiale applicati alla comunicazione. Ogni capitolo è arricchito da esempi concreti, casi reali, suggerimenti immediatamente applicabili e indicazioni maturate dall’esperienza diretta dell’autrice.

Più che un semplice manuale tecnico, l’opera rappresenta una guida pratica pensata sia per chi già lavora nel settore e desidera aggiornare il proprio metodo, sia per chi vuole avvicinarsi alla professione del social media manager, costruire un’attività indipendente o imparare a gestire in maniera più efficace la presenza online della propria azienda o del proprio brand personale.

Lo stile scelto da Solange Benedicenti è diretto, ironico e accessibile anche ai meno esperti. I concetti più complessi vengono spiegati con un linguaggio semplice, ricco di esempi e riferimenti alla quotidianità di chi lavora ogni giorno con social network, algoritmi, personal branding, funnel di marketing, KPI e calendari editoriali. L’obiettivo non è insegnare a delegare tutto all’intelligenza artificiale, ma comprendere come sfruttarne le potenzialità mantenendo sempre il controllo della strategia, delle decisioni e della relazione con il pubblico.

Secondo l’autrice, la vera differenza continueranno a farla le persone. Creatività, pensiero critico, sensibilità, capacità di interpretare i contesti e costruire relazioni autentiche rimangono qualità che nessuna tecnologia può sostituire. L’intelligenza artificiale accelera i processi e amplia le possibilità operative, ma il valore aggiunto resta nelle competenze di chi la utilizza.

Con “Social Media Management – Dalla A a ChatGPT”, Solange Benedicenti offre quindi uno strumento concreto per comprendere come sta evolvendo il mondo della comunicazione digitale e come affrontare il cambiamento senza subirlo. Un manuale pensato per professionisti, imprenditori, studenti e creator che vogliono trasformare l’intelligenza artificiale in un’opportunità di crescita, imparando a lavorare con ChatGPT e le nuove tecnologie senza rinunciare alla propria identità professionale.

Dove acquistare il libro

Social Media Management – Dalla A a ChatGPT di Solange Benedicenti è disponibile su Amazon, sia in formato cartaceo che in versione eBook Kindle. Per acquistarlo è possibile consultare la pagina ufficiale del volume su Amazon.