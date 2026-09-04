Soave e Timperi, i ‘Sandra e Raimondo 3.0’: “La nostra forza? Una comunità che ci fa colazione accanto”

(Adnkronos) – Per molti italiani sono le prime facce che incontrano al risveglio, quando ancora stanno cercando il primo caffè della giornata. E Maria Soave e Tiberio Timperi sentono forte questa responsabilità. Da lunedì 7 settembre, alle 5.55, la coppia torna a guidare ‘1Mattina News’, il programma che con il racconto dell’attualità diretto e familiare si è trasformato in una comunità viva, fatta di messaggi, foto, storie e meme. Dopo una prima annata accolta con sempre maggiore affetto dal pubblico, i due conduttori si raccontano in questa intervista doppia all’Adnkronos, tra il dietro le quinte del loro lavoro, le abitudini, le sorprese e le aspettative per la nuova stagione.

Da lunedì tornate a dare la sveglia agli italiani: che sensazione fa rientrare in studio alle 5.58?

Maria: “C’è una grande energia, c’è grande voglia di ritornare e di riconnetterci al nostro pubblico, alla nostra comunità che ci segue con affetto e con un’intensità stupefacente. E soprattutto iniziamo alle 5:55: piccola novità di quest’anno, anticipiamo un po’ anche il caffè insieme a chi ci segue.”

Tiberio: “La sensazione è che le vacanze siano belle, ma il lavoro di più.”

Vi siete concessi un po’ di riposo prima di riprendere le sveglie alle quattro? Mare, montagna o collina?

Maria: “Mi sono concessa tanto riposo: mare a Diamante, che è casa da tanti anni, poi Vulcano e Panarea. E chiamarlo semplicemente mare è riduttivo. E poi un viaggio bellissimo in Kenya con mio figlio e mia sorella: natura, oceano Indiano e la sensazione di sentirsi ospiti in una terra dove i veri padroni di casa sono gli animali.”

Tiberio: “La poltrona di casa, sulla quale ho preso la residenza, e qualche puntatina in campagna.”

Per molti spettatori siete i ‘Sandra e Raimondo 3.0’ della tv italiana: che effetto vi fa questo paragone?

Maria: “È una grandissima responsabilità e un grande onore. Racconta la serenità con cui lavoriamo, il sorriso con cui ogni giorno ci sediamo al tavolo, l’armonia che nasce dal rispetto professionale e dalla stima reciproca.”

Tiberio: “Avendoli conosciuti personalmente entrambi, ne sono profondamente lusingato, ma consapevole che loro siano inarrivabili.”

Il dialogo quotidiano con il pubblico – foto, messaggi, storie – che cosa ha portato al programma?

Maria: “Mi sorprende il senso di appartenenza: ci si sente parte di una grande famiglia. Anche le critiche sono preziose. E l’affetto spontaneo che riceviamo, anche fuori dallo schermo, è incredibile: in Kenya mi hanno detto ‘Maria, facciamo colazione insieme tutte le mattine’.”

Tiberio: “Il dialogo quotidiano e reale ha abbattuto ogni distanza tra studio e casa. Prima era la tv che entrava in casa, adesso il contrario. Una bella scommessa vinta.”

I meme con i vostri volti sono diventati un cult: torneranno anche quest’anno?

Maria: “Sì, il nostro Alessandro (Venditti, il collega che se ne occupa, ndr.) che gioca con l’intelligenza artificiale ritorna anche quest’anno. Ricordo con piacere quello in cui eravamo astronauti sulla luna.”

Tiberio: “Non poniamo limiti alla divina provvidenza e al buon Venditti, che a sua volta è un meme vivente.”

Com’è la vostra giornata tipo durante la lunga stagione di ‘1Mattina News’?

Maria: “Sveglia alle quattro, arrivo a Saxa Rubra, giornali, trucco, studio. Dopo la trasmissione, colazione, briefing, passeggiata, Tg1 delle 13.30, poi il vero lavoro: mio figlio Alessandro. E alle 21.30 si dorme.”

Tiberio: “La giornata è una non-giornata. Quando finisco sono fuso. E aspetto il giorno dopo, come Bill Murray ne ‘Il giorno della marmotta’. Zero vita privata: in missione per conto della Rai.”

Quando non siete in onda, cosa guardate in tv?

Maria: “Informazione, telegiornali, ma anche serie tv: le divoro.”

Tiberio: “Quando non sono in tv ascolto la radio.”

Avete un guilty pleasure televisivo?

Maria: “Serie tv horror e fantasy adolescenziali. E fuori dalla tv… mangiare formaggio, tantissimo.”

Tiberio: “Nessun piacere colpevole”

Tra le tante foto e messaggi, ce n’è uno che vi ha colpito?

Maria: “Paesaggi incredibili, oggetti preziosi, storie personali. E poi mi intenerisce l’attenzione nei nostri confronti, anche nei dettagli: cosa indossiamo, cosa diciamo.”

Tiberio: “Sentirsi dire che siamo casa e famiglia è un bel balsamo. Anche la ruvida simpatia non è male.”

Come scegliete cosa mostrare e cosa no?

Maria: “Nessuna censura: se arriva la critica, la leggiamo. Se non c’è tempo, ne facciamo tesoro.”

Tiberio: “A parte gli insulti, non abbiamo filtri. Mandiamo in onda anche le critiche.”

Avete un rituale scaramantico prima della diretta?

Maria: “Nessuno: già arrivare puntuale è una scommessa quotidiana.”

Tiberio: “No.”

Il vostro tono gioviale è un modo per non entrare nelle case solo con notizie difficili, tra guerre ed eventi meteo estremi?

Maria: “Ci viene spontaneo. Siamo seri quando serve, sorridenti quando si può. E penso sempre che ci possa essere un parente di una vittima che mi ascolta: il rispetto mi guida.”

Tiberio: “O ce l’hai o non ce l’hai. Aiuta l’esperienza e aver vissuto molte situazioni professionali.”

Durante gli stacchi pubblicitari, cosa succede in studio?

Maria: “Controlliamo gli argomenti, parliamo con gli ospiti, facciamo il punto con gli autori, guardiamo i messaggi.”

Tiberio: “Dipende dalla scaletta e dalle giornate leggere o pesanti: ci si adegua al clima.”

Il vostro augurio per la nuova stagione?

Maria: “Che si confermi l’affetto delle persone, che cresca ancora, e che ‘1Mattina News’ diventi sempre più un appuntamento fisso per capire il mondo.”

Tiberio: “Proseguire in armonia, accrescere sintonia e gradimento, e soprattutto non deludere mai il pubblico.”

Cosa pensavate l’uno dell’altra prima di conoscervi? E cosa avete scoperto?

Maria: “Ho scoperto un uomo intelligente, ironico, colto, curioso e generoso. Non potrei essere più fortunata.”

Tiberio: “Che Maria fosse di cultura si capiva. Mi ha sorpreso per umiltà, intelligenza, sensibilità e semplicità.”

Vi piacerebbe fare coppia in tv anche in un’altra fascia?

Maria: “Non bisogna mettere limiti alla provvidenza, chissà.”

Tiberio: “È una bellissima idea, la giro subito al direttore.” (di Antonella Nesi)

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