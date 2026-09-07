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Laura Pausini, è polemica per la foto ‘ritoccata’ con Sinner e Antonelli: cosa è successo

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “Laura Pausini modifica le foto con l’AI”. È l’accusa che nelle ultime ore ha iniziato a circolare sui social nei confronti della cantante, dopo lo scatto condiviso ieri dal paddock di Monza, dove Pausini appare insieme a Jannik Sinner, Kimi Antonelli e Marco Bezzecchi, dopo la vittoria di Antonelli nel Gp di Monza.  

La foto era stata pubblicata per celebrare il successo del pilota italiano, ma a catturare l’attenzione degli utenti è stato un altro dettaglio. Sul web, infatti, circolano due versioni dello scatto: quella originale condivisa dall’account ‘eccelenzaitalia’ e quella pubblicata da Pausini, nella quale il volto della cantante appare ritoccato.  

 

 

Sulla vicenda si è espressa Selvaggia Lucarelli, che ha condiviso sui social le due versioni della foto. “La notizia non è che ritocchi una foto. Chi se ne frega, lo sapevamo tutti e lo facciamo tutti (diciamo con mano pesante o leggere, a seconda dei casi). Fa solo ridere che non si sia accorta che gira ovunque quella originale”, ha commentato la giornalista.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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