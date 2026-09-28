Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Win for Italia Team, vinto a Roma jackpot da oltre 1,2 milioni di euro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nel giorno del lancio di Win for Italia Team – la nuova lotteria ad estrazione giornaliera gestita da Sisal per lo sport olimpico italiano, è stato assegnato il primo Jackpot per un valore di 1.200.445,50€. 

Win for Italia Team è il nuovo gioco numerico a totalizzatore nazionale in collaborazione con il Coni che, attraverso una formula innovativa, è capace di generare un contributo stabile e continuativo a favore dei progetti olimpici dell’Italia Team. 

Il gioco prevede la destinazione del 26,5% della raccolta direttamente al Coni per sostenere attività, programmi e iniziative dedicate alla preparazione degli atleti dell’Italia Team. 

La giocata vincente è stata realizzata a Roma (RM) presso il punto vendita Sisal Bar Al Cafè Romano situato in Via Principe Amedeo, 176. 

La combinazione vincente è stata: 10 – 12 – 19 – 24 – 33 – 34. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Mes, linea dura della Lega ma Forza Italia apre

11 Dicembre 2023

Fedez ricoverato, sottoposto a esami all’ospedale Fatebenefratelli di Milano

21 Luglio 2026

Eco X, la società non provvede alla bonifica del sito. Il Sindaco di Pomezia chiede alla Regione Lazio di intervenire: “E’ l’Ente beneficiario della polizza fidejussoria”

12 Settembre 2017

Digitale, Scaramuccia (Ibm Italia): “Trasformazione Pa passa da interoperabilità, Ia e competenze”

4 Giugno 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno