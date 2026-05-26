Sinner-Tabur: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Jannik Sinner esordisce al Roland Garros 2026. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro sfida il francese Clement Tabur – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam parigino, in cui lo scorso anno è stato battuto da Carlos Alcaraz, assente per infortunio, in finale dopo un’epica partita-maratona da oltre cinque ore.

Sinner arriva all’appuntamento dopo il trionfo agli Internazionali d’Italia, dove è riuscito a battere Casper Ruud in finale conquistando il suo sesto Masters 1000 consecutivo. Il francese invece, che avrà dalla sua il sostegno del pubblico, è arrivato al torneo grazie a una wild card.

La sfida tra Sinner e Tabur è in programma oggi, martedì 26 maggio, alle ore 20.15, con il match che aprirà la sessione serale del Philippe-Chatrier. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello del Roland Garros che sarà quindi il loro primo incrocio.

Sinner-Tabur, come tutte le partite del Roland Garros, saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. I match saranno quindi disponibili, anche in streaming, su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.

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