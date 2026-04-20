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Sinner sul tappeto rosso, l’arrivo a Madrid

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Jannik Sinner è arrivato ai Laureus Awards di Madrid. Oggi, lunedì 20 aprile, il tennista azzurro partecipa alla cerimonia di premiazione nella capitale spagnola, dove giocherà il prossimo torneo, a caccia del quarto trionfo consecutivo in un Masters 1000. Sinner si è presentato elegante con completo nero, fermandosi per qualche foto prima di prendere posto in sala senza rispondere alle domande dei giornalisti. 

 

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