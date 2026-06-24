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Padova, operaio ferito muore dopo ricovero in ospedale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Un operaio di 58 anni di Resana (Treviso) è morto dopo essere rimasto ferito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 giugno, durante i lavori di rifacimento di un impianto idrico che stava eseguendo per conto del gestore dei servizi pubblici Etra in una casa di San Martino di Lupari (Padova). 

L’uomo era stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Padova, dove poi è morto. Sul posto sono intervenuti i tecnici dello Spisal dell’azienda sanitaria di Camposampiero. 

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