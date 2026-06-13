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Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic sfilerà al concerto di Achille Lauro a San Siro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Laila Hasanovic, fidanzata di Jannik Sinner, sarà tra le protagoniste del concerto di Achille Lauro in programma lunedì 15 giugno allo stadio San Siro di Milano. La modella danese, secondo quanto apprende l’Adnkronos, sfilerà per Dondup, durante un evento esclusivo che si terrà nel corso della serata, in quello che sarà il primo concerto dell’artista alla Scala del calcio. Un appuntamento che unirà musica e moda, con la direzione artistica di Achille Lauro. 

Dopo aver attirato l’attenzione sul red carpet del Festival di Cannes, vestita di bianco, Hasanovic, accompagnata dalle note dei brani di Achille Lauro, calcherà una passerella decisamente diversa, quella dello stadio San Siro, allestita per l’occasione speciale.  

Resta un’incognita, al momento, la presenza di Jannik Sinner tra il pubblico. Il numero uno del mondo è stato avvistato nei giorni scorsi a Milano insieme alla modella, prima di fare ritorno a Monaco per riprendere gli allenamenti e la preparazione in vista di Wimbledon. Gli impegni sportivi potrebbero dunque impedirgli di assistere all’evento e di essere in prima fila ad applaudire la fidanzata, ma la sua presenza non è esclusa. Una certezza, invece, c’è già: Laila Hasanovic sarà tra le modelle più attese della sfilata firmata Lauro De Marinis.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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