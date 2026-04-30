Astrotarocchi 1 maggio 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟 VENERDI 1 MAGGIO 2026

♈Ariete : In arrivo notizie rapide o una visita improvvisa. Muoviti con decisione, il momento di agire è adesso!

♉Toro : Aria di novità e piccoli inizi. Approccia la giornata con curiosità e leggerezza, come se fosse tutto un gioco.

♊ Gemelli : Successo pieno! Sei al centro dell’attenzione e tutto brilla. È il momento di splendere e raccogliere i frutti.

♋Cancro : Un piccolo ostacolo ti sbarra la strada. Non forzare: aggira il problema con pazienza invece di cercare lo scontro frontale.

♌Leone : Attenzione a qualcuno che non la racconta giusta o a complicazioni improvvise. Resta vigile e non fidarti delle apparenze.

♍Vergine : Un momento di pace e armonia. Agisci con integrità e maturità; la tua saggezza sarà la tua forza.

♎Bilancia Tensioni o discussioni in vista. Cerca di fare pulizia nei tuoi pensieri e non alimentare polemiche inutili.

♏Scorpione : Focalizzati sulle tue radici e sulla sicurezza domestica. Il tuo rifugio è il posto migliore dove ricaricare le pile.

♐Sagittario : C’è qualcosa che ancora non sai o che tieni segreto. Studia bene la situazione prima di rivelare i tuoi piani.

♑Capricorno : Un sacrificio necessario o un peso karmico da affrontare. Porta pazienza, questa prova ti renderà molto più forte.

♒Acquario : Piccoli stress o cali di energia. Fai attenzione agli sprechi (di tempo o denaro) e proteggi ciò che è tuo.

♓Pesci : L’amore trionfa! Emozioni intense e batticuore in arrivo. Lasciati guidare dai sentimenti, non sbaglierai.

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