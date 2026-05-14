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Sinner, da Maldini a Salvini: tutti i vip agli Internazionali per Jannik

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Pioggia di vip agli Internazionali d’Italia 2026 per Jannik Sinner. Oggi, giovedì 14 maggio, il numero 1 del mondo ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Roma, battendo Andrej Rublev nei quarti in un Centrale sold out. A vedere il tennista azzurro c’erano anche molti volti noti dello sport e dello spettacolo, oltre che della politica. 

In prima fila nella tribuna d’onore del Centrale è apparso Paolo Maldini, ex bandiera del Milan e della Nazionale, poco distante dal suo ex dirigente Adriano Galliani. A qualche posto di distanza ecco il ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini. Presenti in tribuna anche la biatleta italiana Dorothea Wierer, il giornalista Massimo Giletti e Alessia Marcuzzi. 

Sempre al fianco di Sinner i genitori, il padre Hanspeter e la madre Siglinde, accompagnati questa volta anche dal fratello Mark, assente nei primi turni del torneo. In tribuna, come sempre, anche il capitano di Coppa Davis Filippo Volandri e quella di Bjk Cup Tathiana Garbin. 

 

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