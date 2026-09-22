Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Sindaco di Fiumicino, “L’aeroporto diventa un punto di riferimento nazionale e internazionale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Fiumicino diventa un punto di riferimento nazionale e internazionale”, ha esordito così il sindaco, Mario Baccini, all’interno dell’aeroporto di Leonardo da Vinci durante la presentazione del progetto Move & Fly che porterà lo sport all’interno di terminal T1 e T3. “L’aeroporto migliora sempre di più i propri servizi nella cultura dell’accoglienza, che è il codice genetico anche di un’area vasta che non comprende solo l’aeroporto ma comprende anche la città che lo ospita”, ha continuato. 

“Oggi questo punto di riferimento per il benessere mentale, fisico e sportivo è significativo perché davanti a una maggiore domanda di qualità di servizi c’è una risposta altrettanto adeguata”, ha proseguito il primo cittadino di Fiumicino congratulandosi con la gestione dell’aeroporto. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Settembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Attacco Usa nel Sud dell’Iran, colpito sito di missili e navi. L’avvertimento di Teheran

26 Maggio 2026

Cultura, Nordio: “Dimore storiche devono diventare anche risorsa economica”

15 Aprile 2026

Schifani “Migliorano conti Sicilia, agenzie di rating promuovono la Regione”

4 Agosto 2024

Usutu in Italia, un altro virus trasmesso dalle zanzare: i sintomi

17 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno