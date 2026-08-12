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Trump “Mi piacerebbe ricandidarmi ma la legge è molto chiara”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – “Mi piacerebbe ricandidarmi, ma la legge è molto chiara su questo”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità di candidarsi ad un terzo mandato per la Casa Bianca nel 2028, ipotesi che è vietata dalla costituzione americana. “Tutti mi fanno questa domanda e sapete che la legge è molto chiara”, ha sottolineato.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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