SIM Carabinieri, svolta ai vertici: Pietro Salsano nominato capo del Dipartimento Reparti Speciali

Il generale di Divisione Pietro Salsano è stato nominato nuovo Capo Dipartimento Reparti Speciali del SIM Carabinieri. La decisione è stata formalizzata all’unanimità nel corso della riunione del Direttivo nazionale del sindacato, convocata per definire alcuni importanti assetti organizzativi e le nomine all’interno del Consiglio nazionale.

A Salsano è stato affidato anche il compito di seguire le questioni relative all’Area Negoziale Dirigenti, affiancando la struttura già impegnata sul fronte della rappresentanza e della tutela del personale dirigente.

L’ufficiale generale arriva al nuovo incarico dopo una lunga esperienza ai vertici dell’Arma. Ha guidato per tre anni la Legione Carabinieri Calabria ed è stato successivamente destinato a Roma come vicecomandante del Comando delle Unità Mobili e Specializzate dell’Arma (CUMS).

Proprio il CUMS sarà al centro di una delle principali responsabilità assunte da Salsano nel SIM: il nuovo Dipartimento riguarda infatti una realtà che comprende circa 10mila carabinieri, con professionalità e specializzazioni differenti.

Il segretario generale del SIM Carabinieri Antonio Serpi ha sottolineato il valore della scelta, evidenziando come l’esperienza operativa e istituzionale maturata da Salsano possa rappresentare un elemento importante sia per la valorizzazione dei Reparti Speciali sia per la rappresentanza dell’Area Negoziale Dirigenti.

Nel messaggio inviato ai colleghi dopo la nomina, Salsano ha indicato anche la linea che intende seguire nel nuovo ruolo: ascolto, confronto e costruzione di proposte concrete, con l’obiettivo di tutelare il personale senza perdere di vista le responsabilità connesse al servizio svolto dall’Arma.

“I diversi Ruoli dell’Organizzazione non sono mondi contrapposti: sono parti della stessa Arma e hanno bisogno gli uni degli altri”, ha sottolineato il generale, ribadendo la volontà di lavorare affinché siano riconosciuti professionalità, responsabilità e dignità di ogni carabiniere.

Un’impostazione che Salsano sintetizza anche nella sua idea di rappresentanza: autorevole ma non urlata, concreta e lontana dalla demagogia. Il nuovo Capo Dipartimento ha quindi indicato nell’ascolto e nella conoscenza diretta dei problemi il punto di partenza del suo incarico.

Il messaggio si chiude con poche parole che segnano l’avvio della nuova esperienza: “Da oggi, semplicemente, si comincia”.