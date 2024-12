Signorini attacca Federica dopo l’uscita e svela cosa è accaduto, il retroscena spiazza: “Il pubblico non ti ha scelto perché …”

Federica Petagna ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello, dopo il verdetto del televoto Signorini ha confessato la verità.

A dover abbandonare la casa del Grande Fratello nella serata di lunedì è stata Federica Petagna, che era finita al televoto con Luca, Amanda e Stefano, suo attuale compagno. Fino all’ultimo i due fidanzati sono stati sulle spine, aspettando l’esito delle votazioni che è stato letto da Alfonso, ex fidanzato di lei. Dopo che è stato comunicato che sarebbe dovuta essere la ragazza a lasciare la casa, Signorini ha attaccato la ragazza, svelando un retroscena sulla sua uscita.

Proprio mentre la giovane, delusa dall’esito del televoto e dal fatto che avrebbe dovuto salutare Stefano, il conduttore ha iniziato a commentare la votazione, spiegando cosa è davvero accaduto. Parole che hanno spiazzato non poco la concorrente, già provata da quanto stava accadendo.

Alfonso Signorini attacca Federica Petagna, la confessione sulla sua uscita

E’ ormai noto come Signorini non sia un conduttore che usi giri di parole, così dopo che è stato letto l’esito del televoto, prima ha detto a Stefano “di aver fatto le scarpe” a Federica, battendola al televoto e poi ha spiegato secondo lui per quale motivo il pubblico ha voluto che a uscire fosse proprio lei.

Il conduttore per farlo non ha usato mezzi termini ed è stato piuttosto diretto, a tal punto che Federica potrebbe aver preso un po’ male le parole che ha detto. Signorini ha spiegato di avere una tata a casa che lo aiuta con le faccende domestiche e proprio lei gli avrebbe detto, nei vari commenti che gli fa sul Grande Fratello, che a lei vedere Federica che bacia un altro davanti al suo ex fidanzato non è una cosa che piace.

Signorini ha spiegato: “Federica è libera di fare le sue scelte, come lei stessa ha detto il pubblico potrebbe non aver apprezzato la sua decisione, ma al pubblico magari vederla baciarsi con un altro non piace“. Parole che sono state molto dirette e che hanno spiazzato non poco la concorrente. Praticamente il conduttore ha lasciato intendere che il televoto ha penalizzato lei per il comportamento avuto soprattutto nei confronti di Alfonso.

A giudicare dai vari commenti che sono circolati in rete nelle ultime settimane è un po’ questo il pensiero dei telespettatori. Intanto l’uscita di Federica potrebbe creare nuove dinamiche all’interno della casa, il suo ex Alfonso in diretta aveva ammesso a Signorini che la sua assenza potrebbe far andare le cose diversamente tra lui e Maria Vittoria, visto che comunque la sua ex ha dimostrato negli ultimi giorni di essere ancora gelosa di lui.