Sigep 2024, svelati i nomi dei premiati tra imprese e startup di eccellenza

(Adnkronos) – All’interno della cupola del quartiere fieristico di Rimini, intitolata alla memoria del fu Presidente Lorenzo Cagnoni, si è svolta la cerimonia di premiazione dei migliori progetti tra le imprese espositrici e le startup di maggiore eccellenza di Sigep 2024, la fiera leader del foodservice dolce in Italia organizzata da Italian Exhibition Group. Dalla sostenibilità degli ingredienti alla tracciabilità end-to-end per le filiere agroalimentari tramite tecnologia blockchain, dalla lotta agli sprechi alimentari al packaging compostabile e biodegradabile, dalle piattaforme web al servizio degli esercenti commerciali al primo software plug and play per la presenza online dei ristoratori, dal recruiting per il settore horeca alle soluzioni di imballaggio per il caffè in chiave sostenibile fino al controllo di gestione in ottica digitale e al servizio di delivery e take away. Questo e molto altro tra le startup presenti all’interno della Vision Plaza, cuore pulsante dell’Innovation District promossa da Sigep e che vede la main partnership dell’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, punto di riferimento dell’innovazione in Italia. A coordinare la moderazione nel corso della premiazione, il presidente di ANGI Gabriele Ferrieri: tra le startup che hanno ottenuto il massimo riconoscimento dalla premiazione Foreverland Food con Giuseppe D'Alessandro, CMO e Co-founder; Restaurants Club con Elisa Seghetti, Founder e direttrice marketing; Trusty S.r.l. Società Benefit con Stefano De Rosa, Company Accountant Manager. Per i premi innovazione legati alle aziende espositrici, in totale ci sono state 15 menzioni speciali divisi per le 5 categorie. Per il miglior “prodotto innovativo”, premiati rispettivamente UNOX SPA con Sabrina Arcaro, Chief Marketing Officer; ITALIA ZUCCHERI COMMERCIALE con Leandro Cariolo, Direttore Marketing; Città del Gelato Srl con Michele Rotolo, Research and Development Director. Tra le aziende con progetti più “sostenibili”, premiati rispettivamente IMBALLAGGI ALIMENTARI con Johnny Dell’Avanzato, Direttore Commerciale; Caffè Pascucci Torrefazione Spa con Mario Pascucci, Legale Rappresentante; Illycaffè S.p.A. con Evangelos Touras, CMO. Per la categoria “ORGANIC FREE FROM”, premiate rispettivamente le aziende Spice Ship Srl con Riza Kamal Shadiq, Head of R&D and Sustainability; Molini Bongiovanni Spa con Gaia Bongiovanni Marketing Manager; Molini Bongiovanni Spa con Gaia Bongiovanni, Marketing Manager; Bindi – Maestri del Dessert con Antonio Balestrieri, Brand&Product Manager. Per i progetti più innovativi lato “PACKAGING”, premiate rispettivamente le aziende Gondola Packaging con Leondini Ruggero Responsabile Direzione Commerciale; Lampa Packaging S.R.L. con Fabrizio Lampa, Amministratore e responsabile commerciale; Medac s.r.l. con l’Ing. Carla Buccino, Responsabile della divisione Ricerca e Sviluppo. Per la categoria “Innovazione Digitale”, premiate rispettivamente le aziende LABWARE con Paolo Pagnanini, Chief Innovation Officer; Coldline – the Nice kitchen con Massimo Caudullo, direttore commerciale del gruppo; Cooki srl con Giuseppe Grammatico, CEO e fondatore. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

