Asus ROG Phone 8 Pro, l’evoluzione del re degli smartphone da gaming

(Adnkronos) – Il nuovo Asus ROG Phone 8 Pro si distingue nel panorama degli smartphone da gaming, proponendo un design più sobrio e un approccio più maturo rispetto ai suoi predecessori. La sua estetica, caratterizzata da un look nero opaco, si allontana dalle precedenti versioni che puntavano su tonalità bianche e un aspetto da astronave. Questo smartphone si presenta con un ampio display da 6.78 pollici, abbandonando la cornice superiore per una fotocamera frontale a foro, in linea con la tendenza attuale degli Android di fascia alta. Il ROG Phone 8 Pro, nonostante il suo aspetto più tradizionale, non manca di sorprendere con il suo display mini-LED animato sul retro, particolarmente impressionante nella versione Pro. Il dispositivo è dotato di un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con una configurazione massima di 24 GB di RAM e 1 TB di memoria, che lo rendono uno smartphone da gaming estremamente potente, capace di gestire multitasking e giochi intensivi senza problemi. Un'altra caratteristica distintiva è la presenza di una porta jack per cuffie, rara nei telefoni di questa fascia di prezzo, e di due porte USB-C, utili per vari accessori o per una ricarica più comoda durante l'uso in orizzontale. La certificazione IP68 conferma la sua robustezza, mentre l'accessorio AeroActive Cooler X, incluso nelle versioni più costose, migliora ulteriormente le prestazioni di raffreddamento. Dal punto di vista fotografico, il ROG Phone 8 Pro sorprende con scatti di ottima qualità, sostenuti dall'intelligenza artificiale e dal potente chipset. Inoltre, la sua capacità di registrazione video fino a 8K e la presenza di stabilizzatori sono punti di forza notevoli. La fotocamera principale da 50 megapixel è supportata da uno stabilizzatore, denominato da Asus "6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0", che serve per rendere più fluidi sia i video sia le foto. Accanto alla fotocamera principale, si trova una fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel e un obiettivo teleobiettivo da 32 megapixel con uno zoom ottico 3x. Sul fronte, una fotocamera selfie da 32 megapixel è ora integrata nel display del dispositivo. Dal punto di vista del software, il dispositivo esegue Android 14 con l'impegno di Asus a fornire aggiornamenti importanti per due anni e aggiornamenti di sicurezza per quattro. Asus ha aggiunto diverse funzioni basate su intelligenza artificiale: la funzione di Ricerca Semantica elabora qualsiasi testo inserito nelle caselle di ricerca del launcher, delle impostazioni del dispositivo o della galleria fotografica, al fine di fornire risultati pertinenti. Per le chiamate vocali e video, il ROG Phone 8 Pro include una funzionalità di cancellazione del rumore basata sull'intelligenza artificiale, che funziona sia nelle chiamate standard sia nelle chat durante i giochi. È possibile utilizzare l'IA per generare uno sfondo personalizzato per il telefono, selezionando oggetti, tonalità e altri sfondi. La batteria da 5,500mAh, sebbene più piccola rispetto al modello precedente, offre comunque una durata impressionante, supportata da una ricarica rapida cablata da 65W e da una wireless da 15W. In conclusione, l'Asus ROG Phone 8 Pro è un dispositivo premium, che si posiziona in alto nel mercato degli smartphone da gaming con un prezzo di partenza di 1.199 euro (16/512GB), che diventano 1.499 per la versione da 1TB con 24GB di RAM e AeroActive Cooler X incluso nella confezione. La sua combinazione di prestazioni elevate, design raffinato e funzionalità aggiuntive lo rendono una scelta eccellente per gli appassionati di giochi e tecnologia, ma anche per chi voglia uno smartphone premium con processore e feature di ultimissima generazione. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

