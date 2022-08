Sicurezza, Bruognolo (Lega): La situazione dei campi rom a Roma è fuori controllo

“La riorganizzazione della Polizia Locale sta creando un vero e proprio caos nella gestione della sicurezza. Sono gli agenti stessi a protestare contro questa nuova situazione che di fatto non permette al gruppo per la sicurezza pubblica ed emergenziale (SPE) di svolgere il proprio lavoro. La coperta diventa sempre più corta e la polizia locale finisce per fare tutto tranne che garantire la sicurezza dei cittadini. Mettere le volanti all’entrata dei campi ma non avere la possibilità di entrare per effettuare controlli periodici è solo uno specchietto per le allodole. Urge un intervento deciso, urge ridare agli agenti del gruppo Spe la loro funzione”. Così in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia di Roma Sud.

