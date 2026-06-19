Si schianta contro un palo in moto, morto decapitato il motociclista Giampaolo Testa

(Adnkronos) – Stava superando un’auto a sinistra quando ha urtato lo spartitraffico centrale di viale Forlanini, ha perso il controllo, finendo contro un palo della luce. Nell’impatto il motociclista – Gianpaolo Testa, 62enne molto noto nel settore dei motori – è rimasto decapitato. Il corpo è stato proiettato nella carreggiata opposta, dove è stato ritrovato dai soccorritori, che nulla hanno potuto fare se non dichiararne sul posto la morte. L’incidente, su cui indaga la Polizia locale di Milano, è avvenuto la scorsa notte, poco prima della mezzanotte, in viale Forlanini a Milano.

Testa, nato a Milano e residente a Pieve Emanuele, nell’hinterland, proveniva dall’aeroporto di Linate. Grande appassionato di motori, da giovane aveva gareggiato nei circuiti lombardi di cross. Negli anni ’90 era passato alle quattro ruote, correndo nel campionato Gran Turismo. Poi dall’asfalto era passato agli sterrati del campionato fuoristrada. Una passione, quella per i motori, diventata poi una professione, con la fondazione di Tg Motors, con sede a Fizzonasco, frazione di Pieve Emanuele.

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