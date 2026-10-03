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Sgarbi, Diaco: “Qualcuno ha sulla coscienza la sua depressione, preghiamo per Vittorio”﻿

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – “Più di qualcuno porterà sulla coscienza la responsabilità di aver inflitto a Vittorio una umiliazione pubblica imperdonabile che è stata la prima causa della sua depressione. Ma così come accade alle opere d’arte, Vittorio vive e combatte per la vita, terrena o eterna che sia! #preghiamopervittorio tutti insieme”. Lo dichiara all’Adnkronos il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco, commentando le delicate condizioni di salute di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte si trova ricoverato a Roma nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico Universitario A. Gemelli a causa di un’insufficienza respiratoria. 

Le affermazioni del conduttore richiamano il difficile periodo affrontato dal critico d’arte lo scorso anno. Nel marzo del 2025, infatti, Sgarbi era stato ricoverato sempre al Gemelli per una grave forma di depressione, una condizione che lo aveva portato a rifiutare il cibo. 

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