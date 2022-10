Settimana Nazionale della Protezione Civile: il comando di Roma dei Vigili del Fuoco aprirà le proprie sedi alla cittadinanza

Si svolge dal 10 al 16 ottobre la quarta edizione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, istituita nel 2019 in corrispondenza della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali che si celebra ogni anno il 13 ottobre.

Obiettivo della Settimana è sensibilizzare i cittadini sui temi di protezione civile, per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Un cittadino consapevole, infatti, è un cittadino capace di scegliere, in grado di adottare comportamenti corretti per la riduzione dei rischi e la salvaguardia dell’ambiente.

Un’agenda ricca di occasioni di confronto e conoscenza che si chiuderà, come ogni anno, con “Io Non Rischio”, la campagna sulle buone pratiche di protezione civile che vedrà iniziative in presenza e in modalità digitale in oltre 600 Comuni.