SALERNITANA-INTER 1-1

E’ Gosens a sbloccare subito il match dell’Arechi e lo fa al sesto minuto. Un primo tempo decisamente gestito dai nerazzurri. Al 63mo la più clamorosa delle occasioni arriva sulla testa di Lukaku che da zero metri manda la palla a sbattere sulla traversa.

Nella ripresa la Salernitana si fa molto più pericolosa colpendo anche una traversa al 71mo con Dia. Ma poi al 90mo arriva la doccia gelata che non ti aspetti. Dal settore di destra parte un cross di Candreva che però diventa un tiro che si infila a pallonetto sul secondo palo scavalcando Onana e regalando la gioia del pareggio alla Salernitna.

LECCE-NAPOLI 1-2

Il Napoli va in vantaggio al 18mo minuto con un colpo di testa di Di Lorenzo anche se fino a quel punto aveva sofferto le folate offensive del Lecce che è andato vicino al gol in più di una circostanza.

Nella ripresa si vede un Lecce molto più agguerrito e infatti al 54mo arriva il pareggio del Lecce con Di Francesco che in mischia indovina il corridoio giusto a fil di palo che infila Meret sul primo pallo.

Al 64 il Napoli torna in vantaggio con un regalo del Lecce in condominio tra Gallo che manda verso la sua porta e Falcone che si fa scivolare la sfera tra le mani che si insacca.

Una vittoria importante per il Napoli che ha sofferto molto anche contro il Lecce vincendo per un episodio fortunato

MILAN-EMPOLI 0-0

Il Milan non riesce ad avere la meglio in casa contro l’Empoli e si fanno bloccare sul proprio terreno di gioco sullo 0-0. Partita tambureggiante dei rossoneri che trovano sulla loro strada oltre a un palo su tiro di Florenzi, anche un Perisan in versione saracinesca. Empoli mai pericoloso veramente e l’unica vera emozione del match arriva al 88mo quando Giroud segna ma il gol viene annullato per un fallo di mano dell’attante francese.

UDINESE-MONZA

L’Udinese va in vantaggio con un gol di Lovric al 18mo che porta così in vantaggio i padroni di casa che sugli sviluppi di un contropiede si presenta da solo davanti a Di Gregorio e lo batte sul primo palo.

A inizio ripresa arriva il pareggio del Monza con un tiro al volo ventrale in area di rigore di Colpani anche se Silvestri poteva decisamente fare qualcosa di più tra i pali.

Al 55 il Monza ribalta il risultato con un bellissimo gol di Rovella (proprietà Juve) che arriva in ar

ea in contropiede e raccoglie un assist dalla destra di Sensi e lo gira al volo sotto la traversa.

Nei minuti di recupero arriva però il rigore per i padroni di casa in seguito a un contatto tra Petagna e Netorovski abbastanza discutibile ma che l’arbitro non ha dubbi ad assegnare e che Beto trasforma. Finisce 2-2 la partita con Petagna responsabile del pareggio friulano.

