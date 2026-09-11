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Serie A, oggi Venezia-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. Oggi, venerdì 11 settembre, i viola sfidano il Venezia – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Penzo della quarta giornata di Serie A. Dopo la sconfitta interna contro il Torino, la terza in tre giornate, la società ha deciso di esonerare Fabio Grosso e richiamare in panchina Paolo Vanoli, che la scorsa stagione aveva trascinato la squadra alla salvezza. Gli uomini di Stroppa invece è stata battuta per 3-2 dal Frosinone allo Stirpe nell’ultimo turno di campionato. 

 

La sfida tra Venezia e Fiorentina è in programma oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Halhal, Juan Jesus; Hainaut, K. Perez, Busio, Sohm, Sagrado; Yeboah, Adams. All. Stroppa. 

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodò, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Beto, Goncalves. All. Vanoli. 

 

Venezia-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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