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US Open, oggi Shelton-Tiafoe: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Ben Shelton torna in campo agli US Open. Nella notte tra oggi e domani il tennista statunitense, numero 9 del mondo e ottava testa di serie, sfida il connazionale Frances Tiafoe, numero 12 del ranking Atp – in diretta tv e streaming – nella seconda semifinale dello Slam americano, l’ultimo della stagione. Shelton arriva al match dopo aver eliminato Griekspoor, Hurkacz, Shapovalov, Tsitsipas e Alcaraz, mentre Tiafoe ha sconfitto Damm, Sakamoto, Vacherot, Medvedev e Michelsen.  

La sfida tra Shelton e Tiafoe è in programma stanotte non prima dell’una. I due tennisti si sono affrontati in quattro occasioni con Shelton avanti 3-1. Due i precedenti allo Us Open, nel 2023 ai quarti successu di Shelton in 4 set, l’anno successivo rivincita di Tiafoe al terzo turno con una vittoria in 5 set.  

Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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