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Serie A, oggi Torino-Roma 0-0 – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Oggi, lunedì 14 settembre alle ore 18:30 la Roma scenderà in campo contro il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino. Il match era inizialmente in programma domenica 13 settembre, ma è stato posticipato per via dell’impegno Champions League dei giallorossi contro il Fenerbahce. Trasferta vietata ai tifosi romanisti.  

I giallorossi di Gasperini sono reduci da un inizio di stagione perfetto, con tre vittorie in altrettante partite, contro Fiorentina, Lecce e Atalanta. 

 

 

La partita fra Torino e Roma sarà trasmessa in diretta ed esclusiva su Dazn. La partita è visibile anche sul canale Dazn 1 (canale 214) per tutti i clienti Sky con decoder via satellite e con un abbonamento Dazn attivo Full o Family. 

 

 

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