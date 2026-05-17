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Serie A, oggi Pisa-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Conte è di scena a Pisa, in trasferta, per la penultima giornata di campionato. Gli azzurri, secondi in classifica (a +2 sulla Juve terza e a +3 sul Milan, quarto) vanno a caccia degli ultimi punti per la qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra parte, i toscani sono già retrocessi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Pisa-Napoli, in campo alle 12:  

Pisa (3-5-2) Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Akinsanmiro, Marin, Vural, Angori; Stojilkovic, Moreo. All. Hiljemark 

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte 

Pisa-Napoli sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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