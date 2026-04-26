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Serie A, oggi Milan-Juve – La partita in diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i rossoneri affrontano la Juve a San Siro nel posticipo del 34esimo turno di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo contro il Verona e con i tre punti potrebbe blindare la qualificazione alla prossima Champions. Discorso simile per i bianconeri di Spalletti, al momento quarti a +2 su Como e Roma dopo la vittoria contro il Bologna. Calcio d’inizio alle 20:45.  

Dove vedere Milan-Juve? La partita sarà visibile in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, il Milan affronterà in trasferta il Sassuolo domenica 3 maggio alle 15. La Juve ospiterà invece il Verona alle 18. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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