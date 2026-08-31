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Serie A, oggi Lecce-Roma – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Torna in campo la Roma. Oggi, lunedì 31 agosto, i giallorossi affrontano il Lecce – in diretta tv e streaming – nella trasferta del Via del Mare, valida per la seconda giornata di Serie A. La squadra di Gasperini, che dal mercato ha appena accolto Balerdi in difesa e De Roon a centrocampo, arriva dalla netta vittoria contro la Fiorentina all’esordio, battuta per 4-0 all’Olimpico con tripletta di Malen, su triplo assist di Dybala, e poker firmato Pisilli. 

 

Nella prossima giornata di Serie A la Roma sfida l’Atalanta all’Olimpico, mentre il Lecce se la vedrà con il Monza in casa. 

 

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