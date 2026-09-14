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Serie A, oggi Inter-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 14 settembre, la squadra di Cristian Chivu ospita l’Udinese a San Siro nel monday night della quarta giornata di campionato. I nerazzurri arrivano dal primo ko stagionale, in Champions League contro il Real Madrid, e anche i friulani hanno raccolto una sconfitta nell’ultima sfida, giocata contro la Lazio. Ecco orario, probabili formazioni della partita e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Inter-Udinese, in campo alle 20:45: 

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Sucic, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro. All. Chivu 

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic 

Inter-Udinese sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky, ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. La partita sarà visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e sull’app di Dazn.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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