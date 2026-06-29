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Serena Williams, ritorno a Wimbledon da regina: villa extra lusso da sogno a Londra

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
La 23 volte campionessa Slam Serena Williams ha deciso di rientrare nel singolare femminile e in doppio con la sorella Venus, al torneo di Wimbledon, dopo quattro anni. La decisione è stata presa quasi all’ultimo momento dopo aver ottenuto una wild card, ma la ex numero uno del mondo non ha rinunciato al lusso e alla comodità per affrontare questo suo rientro, previsto per domani contro l’australiana Maya Joint. Serena Williams ha pianificato il suo ritorno a Wimbledon 2026 soggiornando in un Airbnb londinese da 40.000 sterline a settimana, durante il torneo di doppio che ha giocato al Queens. La sette volte campionessa dello Slam sull’erba londinese, l’ultimo nel 2016, ha scelto una lussuosa villa nei giorni precedenti a Wimbledon. Una lussuosa proprietà di sette piani con sei camere da letto a West Kensington, un quartiere di Londra, con terrazza sul tetto, un’enorme vasca da bagno freestanding e splendidi lampadari di cristallo. 

 

 

 

Il 17 giugno ha condiviso le foto del lussuoso appartamento sul suo profilo Instagram, ringraziando Airbnb per “un soggiorno meraviglioso”. Nella didascalia ha aggiunto: “Un po’ di tranquillità è sempre benvenuta durante la settimana del torneo”. Nelle immagini, Serena Williams viene ritratta mentre si prepara un bagno, posa all’esterno della proprietà e si affaccia dal balcone, circondata da piante perfettamente curate. Il proprietario ha risposto: “È stato un privilegio ospitarvi e siamo lieti che la nostra casa vi abbia offerto un po’ di tranquillità durante la settimana del torneo”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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