Sempre più leader la Jumbo Visma in questo Tour de France: Laporte vince la tappa odierna

La diciannovesima tappa del Tour de France è partita da Castelnau-Magnoac e per raggiungere Cahors dopo 188,3 km. Una tappa tranquilla per i big che non hanno attaccato e sono rimasti sempre in gruppo. A vincere la frazione è stato Christophe Laporte Jumbo-Visma. In seconda posizione è giunto Jasper Philipsen dell’Alpecin-Deceuninck e terzo Alberto Dainese della DSM. La classifica generale non è mutata con Jonas Vingegaard Jumbo Visma sempre in testa.

La fuga di giornata è stata composta da: Nils Politt della BORA hansgrohe, Mikkel Frølich Honoré della Quick-Step Alpha Vinyl, Matej Mohorič della Bahrain Victorious, Taco van der Hoorn dell’Intermarché Wanty Gobert Matériaux e Quinn Simmons della Trek Segafredo. Fino alla fine del secondo GpM sono stati più o meno compatti, ma dalla discesa tutto il gruppo è stato ripreso. A meno 22 chilometri dal traguardo Fred Wright della Bahrain Victorious, Jasper Stuyven della Trek Segafredo e Alexis Gougeard della B&B Hotels KTM hanno staccato il plotone centrale per avvicinarsi alla vetta. Ma verso la fine sono stati ripresi.

Al passaggio volante di Auch Quinn Simmons della Trek Segafredo ha transitato per primo davanti a Nils Politt della BORA hansgrohe e Taco van der Hoorn dell’Intermarché Wanty Gobert Matériaux. Il primo GpM della montagna di questa frazione della Grande Boucle, ovvero la Côte de la cité médiévale de Lauzerte, è stato conquistato da Matej Mohoric della Bahrain Victorious che ha battuto Quinn Simmons della Trek Segafredo. Ma il corridore della squadra statunitense è riuscito a scollinare per primo sul secondo GpM, quello di Cote de Saint-Daunès.

Mi piace: Mi piace Caricamento...