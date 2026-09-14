Seminari Dop, al Consorzio mozzarella bufala si presenta il libro del direttore Foglio Cerasa

(Adnkronos) – Ultimo appuntamento per la seconda edizione di ‘Seminari Dop-Incontri di gusto’, il progetto del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, che lega cultura e valorizzazione delle eccellenze del territorio. L’evento di chiusura si terrà nella sede del Consorzio (ingresso libero all’interno delle Regie Cavallerizze della Reggia di Caserta) venerdì 18 settembre alle ore 16.30, con la presentazione del libro L’antidoto, scritto dal direttore del quotidiano ‘Il Foglio’ Claudio Cerasa. Il volume affronta i temi della libertà, dell’ambiente e della tecnologia, proponendo un manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela. Interverranno la giornalista Rosaria Capacchione, lo scrittore Antonio Pascale, la dirigente scolastica Antonella Serpico e il direttore del Consorzio Pier Maria Saccani. Sarà presente l’autore Claudio Cerasa, protagonista del confronto sui temi e sulle idee al centro del suo volume. L’iniziativa nasce in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore Giordani di Caserta. Al termine della presentazione, gli ospiti saranno accompagnati in un percorso alla scoperta della Mozzarella di Bufala Campana Dop.

“Chiudiamo il secondo ciclo di iniziative confrontandoci con un libro di grande attualità, che riassume il senso del progetto, ovvero dare vita a occasioni di riflessione, abbinando libri e degustazioni, nella certezza che il cibo è cultura, condivisione e leva per lo sviluppo di un territorio”, commenta il presidente Raimondo.

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