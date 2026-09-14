Il cinghiale attraversa la strada, scontro tra 3 auto e 4 feriti

(Adnkronos) – Un cinghiale, che ha attraversato una strada nel Mugello, ha causato un incidente che ha coinvolto tre auto. E’ accaduto intorno alle ore 23 di ieri, domenica 13 settembre, nel comune di Vicchio (Firenze), lungo la strada provinciale 41 Sagginalese, nei pressi di Ponte a Vicchio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Borgo San Lorenzo, e i carabinieri. Il bilancio è di quattro persone ferite e portate all’ospedale di Borgo San Lorenzo (Firenze) per accertamenti sanitari.

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