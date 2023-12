“Semaforo Rosso” è il nuovo singolo di Tommaso Cesana

Dal 22 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “Semaforo rosso”, il nuovo singolo di Tommaso Cesana disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dall’8 dicembre.

“Semaforo rosso” è un brano che mischia un po’ di malinconia a delle sfumature di pop moderno, senza perdere però la sua essenza, di una storia d’amore complessa ma non troppo, che nonostante le difficoltà si lascia andare al sentimento.

Il progetto è seguito dal’A&R Massimo Guidi per la Label M&M-D&G Music.

Commenta l’artista a proposito del nuovo brano: “Il tuo più che un cuore sembra un semaforo rosso”

Il videoclip di “Semaforo rosso”, diretto da Danielle Candosin DCV Studio, è stato girato nella stupenda cornice dell’altopiano di Asiago che, con le prime nevi d’inverno, contrasta il ritmo più movimentato della canzone e fa vedere che anche nel bianco della neve può esserci un po’ di colore.

Biografia

Tommaso Cesana ha iniziato a fare musica molto giovane, scrivendo i primi testi all’età di 12 anni. Seguito artisticamente da Massimo Guidi che anche è il suo talent scout e vocal coach, a soli 14 inizia a produrre i primi arrangiamenti per i suoi pezzi, passando dall’inglese all’italiano .

A 16 anni viene invitato da Radio Company per cantare al loro evento a Padova davanti a 70.000 persone.

Tommaso entra nella scuola di Amici 21, nella squadra di Lorella Cuccarini, pronto a realizzare il suo grande sogno di diventare un cantante professionista.

All’interno del talent show televisivo pubblica due inediti “Solo per Paura” e “Catene”, entrati entrambi nel Top Chart di Apple Music e Spotify.

Dopo l’esperienza ad Amici Tommaso continua a scrivere nuove canzoni.

Nell’estate 2022 esce “Dimenticarmi di te” che entra nelle più importanti playlist di Spotify e Apple Music.

Spotify | Instagram | YouTube | Topic YouTube