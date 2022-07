Sei intossicati nell’incendio del B&B a Termini, indagini in corso per stabilire cause

Sono sei le persone rimaste intossicate nell’incendio che questa notte è divampato in un B&B in via Marghera nella zona Termini a Roma. Dopo aver evacuato l’intero stabile da circa 80 persone, i vigili del fuoco hanno iniziato le opere di spegnimento delle fiamme propagate a tutto il B&B e all’appartamento sovrastante. Ingenti i danni in entrambi gli appartamenti anche alla struttura muraria. Nel frattempo, però, 4 persone, gli ospiti della struttura ricettiva, sono stati accompagnati in ospedale al San Giovanni per un principio di intossicazione. Poco dopo sono stati portati nello stesso ospedale e per lo stesso motivo anche due minorenni. A causa dell’incendio è stata predisposta temporaneamente la chiusa del tratto compreso tra via Marsala e via Magenta, in zona Termini. I carabinieri della stazione Macao indagano insieme ai vigili del fuoco per risalire alle cause del rogo.

