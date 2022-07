La Biblioteca Chris Cappell aderisce alla Piattaforma MLOL

Un regalo prezioso, arrivato direttamente dalla Fondazione Christian Cappelluti, che, avendo da sempre a cuore i ragazzi e la cultura, ha deciso di sovvenzionare questa iniziativa, dando così la possibilità a tutti gli utenti della Biblioteca di leggere gratuitamente gli e-book.

Da oggi il servizio è attivo e basterà essere registrati al portare MLOL per accedere ad un catalogo di oltre 50mila titoli.

Questa iniziativa, inoltre, offre un’importante serie di risorse come: video, audio, mappe, spartiti musicali, testi in lingua e anche una selezione di film, tutto sempre gratuitamente, l’unico requisito richiesto è l’iscrizione alla Biblioteca che darà poi accesso alla piattaforma, previa registrazione.

La piattaforma digitale MLOL è nata come progetto sperimentale nel 2009 grazie ad Horizons Unlimited Srl, una società fondata nel 1993 da un gruppo di allievi di Umberto Eco ed è cresciuta poi in maniera esponenziale, arrivando a contare un numero molto alto di adesioni; basti pensare che ad oggi le biblioteche pubbliche, scolastiche o universitarie che aderiscono a questo sistema sono oltre 6.500 in tutta Italia e in alcuni paesi stranieri.

Siamo molto felici di poter offrire ai nostri ragazzi, e in generale a tutti i cittadini che decideranno di entrare a far parte di questa rete, un servizio culturale di tale portata a costo zero.

Tutte le informazioni necessarie per navigare all’interno di MLOL ed ogni altro tipo di curiosità potranno essere soddisfatte semplicemente andando a visitare la pagina dedicata al seguente link: https://bibliotecachriscappell.medialibrary.it/…/index….

Il nuovo importante servizio è stato salutato con soddisfazione dal Sindaco, Candido De Angelis e dall’Amministrazione Comunale tutta, sempre vicina alla crescita della Biblioteca Multimediale, fiore all’occhiello della Città di Anzio.

