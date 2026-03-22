Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Seggi aperti per il referendum, oltre 51 milioni di italiani chiamati alle urne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Marzo 2026
Meno di un minuto

ROMA (ITALPRESS) – Hanno aperto alle 7 e chiuderanno alle ore 23, per poi riaprire domani dalle 7 alle 15 i seggi per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia voluta dal governo Meloni e approvata dal Parlamento lo scorso ottobre. 51,4 milioni di cittadini sono chiamati alle urne. Non è previsto quorum e l’esito dipenderà esclusivamente dai voti validamente espressi: votare “sì” significa confermare la riforma e consentirne l’entrata in vigore, votare “no” significa respingerla e mantenere l’attuale assetto della magistratura.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Marzo 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ardea, Action day: blitz sulle spiagge; oltre 4mila pezzi sequestrati

4 Agosto 2018

Venezuela, Tajani “Intervento Usa legittimo, garantire transizione democratica”

5 Gennaio 2026
Fiumicino

Aerei, Codacons: Tariffe aeree letteralmente impazzite

19 Luglio 2022
Sempre più in Zetatielle

Sempre più in Zetatielle”: l’informazione incontra la musica su RID 96.8 – Radio Incontro Donna

17 Ottobre 2025
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno