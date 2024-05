“Segasonic” è il singolo d’esordio dei Manaus

Da venerdì 10 maggio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “SEGASONIC” (Overdub Recordings) il primo singolo dei MANAUS.

“Segasonic” è un brano che descrive l’alienazione derivata dall’essere sequestrato dalla vita per troppe ore al giorno, il ricatto che costringe a svendere la propria libertà in cambio di qualche soldo, la strumentalizzazione del senso di responsabilità, il tutto macerato ed inghiottito a fatica. La canzone rappresenta un grido sommesso contro questa condizione oppressiva, simboleggiato da un suono acuto e disturbante come una sega sonica.

Spiega la band a proposito del brano: “Segasonic è un brano a cui siamo molto affezionati, nasce da una jam del precedente progetto di Daniel e MIriana al quale è stato aggiunto il testo successivamente. L’abbiamo scelta come primo singolo perché è stato il primo brano completato da Manaus e riassume pienamente il messaggio espresso dai testi dell’album, musicalmente racchiude le nostre influenze punk/alternative ed i momenti psichedelici che amiamo inserire nei nostri lavori”.

Biografia

Il progetto Manaus nasce nel 2018 dalle ceneri di VoodooPank, la varietà del background musicale dei membri della band collide e si fonde in un centrifugato di esoterismo e viaggi spazio/mentali su un tappeto di chitarre distorte vorticose e claustrofobiche, con ritmiche che alternano momenti sognanti ed eterei ad altri più veloci e serrati.

Noise/punk/alternative, psichedelia ed atmosfere stoner/doom, con episodi che ricordano la dark wave sono gli elementi principali del sound della band, con testi introspettivi e profondi, un focus sulle proprie inquietudini, un invito a scrutarsi dentro per guardare cosa è rimasto.

