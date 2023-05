Scuola: Mattia (Pd), Regione Lazio voti contro accorpamenti istituti

“In queste ore la Conferenza unificata Stato-Regioni dovrà esprimersi sull’accorpamento degli istituti scolastici, previsto dal Governo nell’ultima legge di bilancio, su cui finora non è riuscita a raggiungere l’intesa per la contrarietà di sei Regioni: Toscana, Campania, Puglia, Emilia Romagna, Abruzzo e Sardegna.

Se l’accordo non sarà raggiunto entro domani, 31 maggio, lo Stato eserciterà il potere sostitutivo di determinare la distribuzione tra le Regioni dell’organico e decidere così in maniera unilaterale. Per questo ho presentato una mozione che impegna la Giunta Rocca a esprimere il proprio voto contrario nella Conferenza Stato-Regioni e a porre ogni iniziativa utile nelle sedi appropriate, inclusa l’eventuale impugnazione della legge statale di fronte alla Corte Costituzionale, al fine di scongiurare l’accorpamento di istituti scolastici nel Lazio”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile”.

“In particolare nel Lazio, stando ad alcune stime, l’accorpamento interesserebbe 53 istituti scolastici e rischia ancora una volta di penalizzare maggiormente le aree interne e i piccoli centri costringendo ogni giorno studenti e studentesse, e le relative famiglie, a una indecente diaspora per accedere al diritto fondamentale allo studio. – prosegue Mattia – Non sono tollerabili i tagli al sistema scolastico, soprattutto in un momento in cui i fatti di cronaca nazionale, come ha riconosciuto lo stesso ministro dell’Istruzione, Valditara, ci chiedono di invece investire per rafforzare la presenza della rete e della comunità scolastica. La scuola italiana ha bisogno di meno passerelle e più risorse”.