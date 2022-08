Scuola: assessore Roma, servizio trasporti fin dal primo giorno

Il tema del trasporto scolastico “è al centro dell’agenda dell’amministrazione e sono già giorni che siamo a lavoro affinché a settembre il servizio dedicato sia garantito per tutte e tutti gli aventi diritto sin dal primo giorno di apertura e, per la prima volta, anche laddove sia stato previsto da parte del singolo istituto l’anticipo dell’inizio delle lezioni”. Lo dichiara in una nota l’assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma Capitale, Claudia Pratelli. “Come sappiamo l’apertura delle scuole segue il calendario indicato dalla Regione, ma consente agli istituti di anticipare la data di inizio, previa approvazione da parte della Regione stessa. Roma Capitale ha ritenuto giusto e indispensabile assicurare anche per i ragazzi e le ragazze di queste scuole l’esercizio del diritto al trasporto fin dall’inizio, mettendo in campo il coordinamento necessario tra centro e municipi. Un’azione che non era mai stata realizzata negli anni precedenti e che rappresenta una novità estremamente importante. Come per i trasporti, anche per tutti gli altri servizi siamo impegnati per assicurare la migliore ripresa delle attività” ha poi concluso Pratelli.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...