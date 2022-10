Scorta polizia penitenziaria del Carcere di Velletri coinvolta in un grave incidente stradale, morto un motociclista [foto]

Scorta della polizia penitenziaria coinvolta in un grave incidente stradale, morto un motociclista. È successo oggi pomeriggio intorno alle ore 16 in via Pratoni del Vivaro (SP18/c) a Rocca di Papa.

A scontrarsi un camioncino della polizia penitenziaria, con a bordo quattro agenti che avevano appena trasferito un detenuto dal carcere di Velletri presso un altro istituto, con un’ambulanza (che si è poi ribaltata) e una moto.

Ad avere la peggio, il centauro, un uomo di 44 anni, originario di Rocca di Papa, morto sul colpo. Ad intervenire sul posto i carabinieri della compagnia di Velletri e i sanitari del 118 che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo poco dopo. Feriti, invece, il personale dell’ambulanza e i quattro agenti di polizia penitenziaria che hanno riportato ferite multiple e contusioni varie su tutto il corpo.

A darne notizia dell’incidente, anche il Sindacalista del Si.P.Pe. (Sindacato Polizia Penitenziaria) tramite Carmine Olanda che da sempre denuncia le difficili condizioni di lavoro degli Agenti di Polizia Penitenziaria.

“L’Amministrazione Penitenziaria – dice il sindacato – deve capire che il problema dei detenuti facinorosi o dei detenuti che manifestano di avere problemi di natura psichiatria, non si risolvano trasferendoli da un carcere ad un altro ma va risolto con una tipologia di gestione studiata ad hoc per questo tipo di casi particolari. Non possiamo più accettare che avvenga questo “turismo dei detenuti” su strada da un carcere all’altro, come non possiamo più accettare di rischiare la vita su strada mettendo in atto questa tipologia di gestione”.

