Temptation Island, le scuse, i fiori e la maxi serenata per farsi perdonare: Lino e Alessia tornano insieme [VIDEO]

Lino e Alessia dividono ancora una volta i social: le due ex star di Temptation Island sono tornati insieme, spopola il video.

L’estate di Temptation Island ha regalato al pubblico momenti di passione, gelosia e, inevitabilmente, rottura. Tra i protagonisti più chiacchierati vi sono stati Lino Giuliano e Alessia Pascarella, la cui storia d’amore è stata messa a dura prova dal reality.

La loro relazione si è incrinata davanti alle telecamere, culminando in un falò di confronto dove tra litigi e offese hanno deciso di separarsi. Al centro della tempesta emotiva c’è stata la vicinanza tra Lino e Maika Randazzo, elemento scatenante della crisi.

Temptation, Lino e Alessia tornano insieme

Nonostante il doloroso addio televisivo, il desiderio di riconciliazione ha prevalso nei cuori dei due ex innamorati. Lino Giuliano ha deciso di mettere in campo ogni risorsa per riconquistare Alessia. Organizzando un evento sorprendente che ricordasse le scene più romantiche dei film: una serenata sotto le stelle arricchita da fiori e una scritta luminosa con su scritto “scusa”. Questo gesto straordinario non era l’unico asso nella manica dell’ex tentatore; infatti, ha preparato anche un discorso emozionante letto al microfono davanti ad Alessia esterrefatta ma visibilmente commossa.

L’impegno mostrato da Lino nel voler recuperare il rapporto perduto non si è fermato alla serenata o alle parole toccanti. Ha pensato a tutto: dal mazzo gigantesco di rose rosse con allegata la parola ‘love’, fino alla presenza sul palco del cantante preferito della sua amata. Ma forse il gesto più significativo è stato quello della lettera letta pubblicamente e della stella registrata a nome loro due – simbolo eterno del loro legame – accompagnata da un attestato ufficiale.

La serata romantica non si è conclusa con la serenata, infatti, poco dopo l’evento i due si sono spostati in un locale dove Lino ha compiuto l’ultimo atto del suo piano per riconquistare Alessia: donarle un anello. Un simbolo forte che rappresenta impegno e promessa verso il futuro insieme dopo mesi turbolenti.

La decisione dei due giovani amanti di dare una seconda chance alla loro storia non è stata accolta positivamente da tutti sui social network. In particolare Alessia Pascarella ha ricevuto numerose critiche ma anche sostegno. Lei stessa su Instagram ha voluto ribadire la propria autonomia nelle decisioni personali sottolineando come dopo mesi difficili abbia sentito giusto concedere a Lino una nuova possibilità.